同陳偉霆已成過去？　前緋聞女友巴西索模Bruna新歡大起底

去年，陳偉霆和巴西籍辣模Bruna G Marth傳出拍拖的消息，當時大家對這位女子都很好奇，不過陳偉霆未曾回應過，女方就默認過。不過，周一（23日）就有報道指Bruna已另結新歡，而對方就是香港職業籃球員徐遠成（Adam），更拍得二人在沙灘嬉戲的照片。

陳偉霆跟Bruna傳過緋聞，不過就沒有向外界承認過。（視覺中國）

該報道圖文並荗寫到，Bruna和Adam結伴到淺水灣沙灘玩，二人一時又玩排球，又玩拋網球，非常好動。其後他們稍作休息，之後二人表現親暱，男方更有親吻女方，之後他們就一齊玩水，不過女方就疑似被沙石弄傷，男方更細心地為她檢查傷口，狀甚甜蜜。

當時Bruna的發文，被網民傳為暗指陳偉霆。（微博圖片）

Bruna樣子勁sweet。（Instagram@brunagmarth）

點擊下圖睇吓更多Bruna嘅靚相︰

+ 11 + 10 + 9

Bruna去年自跟陳偉霆傳緋聞後知名度大增，她93年出生，今年大概26歲，身為模特兒的她身高有180cm，擁有44 吋長腿，身形骨架就是「人肉衣架」的標準模特兒身材，而且樣子標緻甜美。當時傳出緋聞後，網民紛紛尋出二人相戀的蛛絲馬跡，例如女方曾在陳偉霆生日那天，在微博發文，意思大概是祝某人生日快樂，但自己就無法在他身邊，其後又把發文刪除，引發網民的無限聯想。

Adam有身高1米96，又超大隻。（Instagram@trueadamxu）

至於報道中講到的新歡Adam，出身自籃球世家，父親徐增平為前廣州軍區男子籃球隊球員，母親劉克先曾是山東省專業籃球員，而Adam就是香港職業籃球員，被封為「甲一男神」，事關他身高有196cm，又大隻又有型。他在2011年赴美國升讀知名學府紐約大學，26歲的他現時效力東方雄師任前鋒，2009年洛杉磯湖人球星高比拜仁到中國訪問時，更招收他成為學徒，條件絕對拍得住陳偉霆。而且Adam的爸爸徐增平是第十一屆全國政協委員，傳他在1998年用2000萬美元從烏克蘭購買未建造完成的航空母艦，並用3000萬美元將其拖行回國，其後被改建成為內地的第一艘航空母艦遼寧號。Adam和Bruna的IG也不難發現對方的身影，二人曾一起到印尼峇里島旅行，女方更大方貼出錫錫相，5月的時候，Bruna也有到美國出席Adam弟弟畢業禮，更同Adam家人一齊影相，Bruna貼的合照更寫住標記了男方，又寫住︰「My another half（我的另一半）」，關係好close！

Bruna的發文。（Instagram截圖@brunagmarth）

點擊下圖睇吓更多相︰