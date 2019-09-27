【殺出個黃昏】與馮寶寶為林家棟鬥戲　謝賢：等我帶佢攞番啲青春

林家棟再次做監製，並與新導演高子彬合作。

藝人林家棟監製嘅電影《殺出個黃昏》，故事講述述謝賢、馮寶寶、林雪曾經係聞風喪膽嘅殺手，無奈時代蛻變，令三人從此各自過著平凡的生活，後來因一首青春之歌，令三人再次聚首一堂。電影早前喺油麻地一懷舊歌廳拍攝期間，期間吸引不少途人圍觀。近年多以客串為主嘅謝賢，為新戲再披甲上陣，他說：「拍戲就多，同咁多𡃁仔拍都係第一次，家棟又話要我變，又唔畀我側起個頭，咪睇佢有咩把砲囉！」談到跟老友馮寶寶再聚頭，四哥笑指猶如時光倒流：「佢喺我眼中永遠係一個小妹妹，雖然係舊拍檔，但係我期望有新火花，等我帶佢攞番啲青春。」

耆英天使：謝賢、馮寶寶、林雪。林雪透露自己喺戲中有感情線，並笑言希望觀眾可以感受到「大叔的浪漫」。

而久未露面的馮寶寶，首日開工拍攝已經遇上片中「耆英天使」出動的場面:「我聽到係同謝賢合作，咪喺馬拉即刻飛番嚟囉，佢真係似我大哥哥㗎。」至於家楝就坦言任監製壓力大：「今次每個角色背後都有自己嘅包伏，佢哋面對嘅挑戰好大，所以都要慢慢調整，好在今次幾位前輩好有突破，好主動提出想法，我覺得係新人學嘢嘅好機會。」而一向貪玩的林雪於片場表現輕鬆：「我都係嚟跟四哥同Bobo姐學嘢，不過今次好難得我有條感情線，希望俾觀眾睇吓咩叫大叔的浪漫。」

家棟話有壓力。

身為監製嘅家棟，雖然非首次做監製，但仍話依然感到壓力：「今次每個角色背後都有自己嘅包伏，佢哋面對嘅挑戰好大，所以都要慢慢調整。幸好今次四哥、Bobo姐同阿雪，好有突破，好主動提出想法，我覺得係新人學嘢嘅好機會。」