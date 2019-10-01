前無綫小生到內地發展爆紅　網民︰恭喜哂，你努力冇白費

近年不少無綫藝人轉戰到內地發展，當中包括這位前TVB小生。說的就是香港先生出身的高鈞賢（Matthew），他近年在內地主力拍電視劇。近日他憑電視劇《彎彎的大灣》奪得《第三屆網影盛典》頒獎禮的「年度劇集最佳潛力男藝人」，成員不俗。

Matthew在微博的發文。（微博截圖@高鈞賢）

電視劇《彎彎的大灣》講述一對情侶跨越時間變遷的故事。Matthew在劇中演歐陽小江，同劇還有藝人羅嘉良，二人在劇中演父子。Matthew得獎後，在微博抒發感受，表示︰「非常開心在網影視盛典可以獲得這個獎項，我也會繼續努力給大家帶來更多更好的作品，因為能成為我們中國影視行業的一份子我非常驕傲。」網民紛紛留言送上祝福，又有人說︰「恭喜哂，你努力冇白廢（費），希望好快係（喺）香港見到你。」

Matthew在《彎彎的大灣》的演出。（受訪者提供）

現年35歲的Matthew早年已隨家人移民加拿生活，後來他在2005參加首屆無綫舉辦的《香港先生選舉》取得冠軍，其後加入TVB入行，他其實也多材多藝，會鋼琴等樂器，不過後來的演戲生涯發展平平，在2014年離開TVB，開始在內地拍劇。在《山海經之赤影傳說》就與內地小生張翰、古力娜扎等合作，也在劇集《包青天》中飾演展昭、《戰狼.戰狼》飾演羅也君，令不少人對他刮目相看，也打開了知名度。在拍劇集《彎彎的大灣》時，Matthew也曾向《香港01》記者透露小時候看《創世紀》已經好喜歡羅嘉良，更因為他才會選港男，入行15年後終於可以跟他合作。

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