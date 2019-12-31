【林峯結婚】細數男神歷年情史　前度每位都係女神級

林峯今日（31/12）宣布與張馨月結婚，作為城中鑽石王老五終於落地生根，男神林峯其實也有不少情史，以下為大家重溫一下。

林峯同張馨月好事近，林夏薇同張馨月都好好朋友。(IG@rosinalam圖片)

吳千語

林峯曾公開講足7次「好愛」的吳千語，曾被林峯寵上天，兩人於2013年公開戀情，經常在傳媒前高調曬恩愛，又不時被影到拍拖外遊預支蜜月。兩人拍拖5年，而跟林峯拍拖後，吳千語就變得滿身都是名牌，被外界認為是拜金女，有傳林峯的家人對吳千語並沒有好感。至2018年，有傳吳千語因爲結識了富三代，前全國政協施子清的長孫施伯雄，而與林峯分手。

林峯曾公開講足7次「好愛」的吳千語。（資料圖片）

潘霜霜

林峯於2001年因被雜誌刊登了他與內地網紅潘霜霜的床照而令兩人的戀情曝光，有傳當時兩人已經拍了拖數個月，且還到了見家長的階段。有內地網民怒指是潘霜霜為了上位而把與林峯的床照洩漏出去，她也的確是因為與林峯的戀情而聲名大噪。

潘霜霜曾經同林峯拍拖。(潘霜霜微博圖片)

李彩華

有傳林峯曾與李彩華拍拖半年，兩人屬Puppy love。

鍾嘉欣

有傳林峯與鍾嘉欣與在拍攝《溏心風暴》時撻着，兩人戲假情真，但就一直都沒有公開承認過戀情。後來，又有傳因林峯愈來愈紅，與鍾嘉欣亦聚少離多，導致兩人感情轉淡，加上鍾嘉欣曾多次要求林峯公開戀情，最後林峯唯有提出分手，並結束了這段4年情。

李彩華現已成為人妻。(李彩華微博圖片)

鍾嘉欣被傳同林峯拍過四年拖。(IG@chungkayanlinda圖片)

陳嘉桓

有傳林峯當年與潘霜霜分手的原因，是由於陳嘉桓的介入，有指兩人是在拍攝林峯的歌曲《讓我愛你一小時》以及《換個方式愛你》的MV認識而搭上了。

陳嘉桓被傳做第三者。(IG@chankawoon圖片)

葉璇

葉璇於2001年與林峯拍攝無綫劇集《再生緣》及《雲海玉弓緣》時曾傳出緋聞，兩人還被拍到在番禺夜店表現親暱。

葉璇都有同林峯傳過緋聞。(葉璇微博圖片)

佘詩曼

林峯與佘詩曼因拍攝無綫劇集《花花世界花家姐》而傳緋聞，佘詩曼被指當時向林峯發功，兩人在拍劇期間表現親暱。後來兩人於《使徒行者》中再度合作，有劇組人員表示經常看到兩人親密互動，戲裏戲外都表現得十分合拍。除此之外，林峯還跟楊怡以及徐子珊傳過緋聞。