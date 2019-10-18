68歲劉永經歷三段婚姻　毀容家暴潛逃充滿奇情

劉永早前有份演出電影《小Q》。

68歲嘅資深演員劉永（原名劉添爵），70年代簽約嘉禾電影並演出多部電影，由於本身係空手道黑帶高手，又學過國術，所以參與過多部李小龍的電影；至80年代他憑亞視劇集《秦始皇》演嬴政一角走紅，當年更有「皇帝小生」之稱。劉永雖然事業得意，但卻經歷了三段婚姻。當中最為人熟悉是與首屆亞姐冠軍黎燕珊於1992年結婚，婚後二人育有一子一女，但黎燕珊難頂家暴，故於2000年提出離婚，並向高等法院申請禁制令禁止對方埋身，至04年正式離婚，她在沒有固定贍養費下獨力養大子女，早年為了供兒子到英國升學，更加按物業變現金。雖然她曾表示這段婚姻是場噩夢，更後悔愛過劉永，但二人至今仍有保持聯絡。

劉永喺70年代由電影轉戰電視，因《秦始皇》嬴政而爆紅。

家暴除了發生喺黎燕珊身上，其實亦出現喺劉永首任妻子戴良純身上，有清純玉女之稱的她，80年由台灣來港發展時，因與劉永合作電影而撻著，唯婚後劉永性情大變，對方返台時候，劉永因懷疑有人「出軌」，飛到台灣刺傷太太令其臉部毀容。被判有期徒刑的劉永潛逃返港，避過法律制裁。

劉永同內地女子黃麗燕結婚後，一家四口於深圳定居，而兩個仔就喺香港國際學校讀書。（微博圖片）

同黎燕珊離婚後，劉永北上工作，並於07年與比他年輕30歲的內地女子黃麗燕結婚，婚後育有兩個仔，而太太亦已取得香港身份證，至於兩名兒子，則於香港國際學校就讀，當然劉永接受訪問時，曾表示「男人最開心係有一個家」。可惜嘅係，呢段婚姻只維持了12年，劉永早前承認已與太太分居但未簽字離婚，並指對方從未不會下廚，日日只係打麻雀。而他為爭取撫養權，更將內地的物業賣掉，將一半樓價約幾百萬港元給前妻。

戴良純被劉永毀容後，下嫁了台灣醫生，但原來對方都係家暴男，戴良純其後與第三任丈夫移居日本，但台灣家暴男竟然去到日本將其丈夫殺死，事件轟動台灣、日本。(網上圖片)