一向注重生活健康、保養得宜的51歲王馨平(Linda),近年考獲瑜伽導師牌,亦有開班授徒,到今日(19/10)又有一位新學員加入,他便是與Linda結婚18年仍然恩愛如昔的圈外老公李家輝。Linda不忘偷影老公瞓在地上做伸展動作的照片,並上載到IG發文:「As a yoga teacher, it's an ACCOMPLISHMENT when ur hubby finally listens to u and practices yoga(作為瑜伽導師,當你老公終於肯聽你講去練習瑜伽,也是一種成就)鐡齒的老公終於也願意做瑜伽了!我成功了(偷拍的)。」網友留言力讚:「馨平姐,厲害。」

Linda早年考獲瑜伽導師牌。(圖片IG:linda_wong_xin_ping)