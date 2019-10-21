范冰冰上海最貴餐廳食飯　網傳埋單近46萬

大家出街食飯最豪氣嘅一次大約幾多錢？普通出街食飯可能二三百蚊，慶祝生日紀念日食豪啲，5000一餐好未？呢日傳出范冰冰去到上海最貴嘅其中一間餐廳食飯，埋單價高達41萬人民幣，折合港幣近46萬﹗網友只能嘆句：「貧窮限制了想像。」

范冰冰受餐飲公司總經理食飯。（微博：孫兆國）

冰冰同餐廳職員逐一留影相當親切。（微博：孫兆國）

內地一個餐飲集團總經理孫兆國，上載多張同范冰冰共進晚餐嘅相片，留言話：「如果不是面對面，還真不知道這麼瘦的范冰冰如此愛美食，而且胃口超級好，很真實也很親切，與傳說中的完全不是一回事，她是個非常善良的人！」范冰冰仲相當親民，同餐廳職員一一合照。

菜式相當精緻﹗（微博：孫兆國）

范冰冰見到清水倒入放乾冰嘅士多啤梨器皿，湧出白煙令佢忍唔住「哇」一聲（微博：孫兆國）

孫兆國仲放咗一條范冰冰望住甜品尖叫嘅短片，見到檯上餐點都相當精緻都估到係貴價菜。有網友貼出一張收據指呢晚埋單價高達41萬人民幣，折合港幣近46萬﹗單係8位鮑汁扣花膠已經四萬六千幾蚊。不過范冰冰粉絲隨即發微博，指呢張單係2018年流傳嘅杜拜王子私人訂制菜單，而且出自孫兆國另一餐廳根本唔係范冰冰呢晚食飯嗰間，質疑有人惡意造謠范冰冰炫富。

網傳范冰冰呢晚同朋友埋單要41萬人民幣（微博：鵝組新鮮事）