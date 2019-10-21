【多圖】台灣十大比堅尼女神雞排妹只排第8　冠軍熊熊憑咩登頂？

台灣有唔少IG女神，樣貌清純身材又好，被大批支持者追捧。有台灣網站根據網絡關鍵字搜尋，列出十大有關比堅尼嘅IG女神，曾經推出多本寫真集嘅雞排妹鄭家純，居然只係排第8﹗十大比堅尼女神中，雖然唔係個個都入行做藝人，但共通點係身材都相當勁爆，而且唔介意於網上分享泳照。

第十名：蘇心甯（Lala）​

曾獲選高雄小姐第一名，以前曾經係La New熊啦啦隊隊員，亦係取名拉拉嘅原因，綜藝節目《國光幫幫忙》助理主持。

Lala其實已經37歲，保養得相當好呀﹗（IG：@lalababy625）

第九位：YouTuber「一隻阿圓」

曾為電台DJ現為YouTuber嘅「一隻阿圓」，走韓系風格，平時相片感覺比較文青，但比堅尼照一出大家先驚覺原來佢係有料之人，令人驚艷。

一隻阿圓一向比較韓系感覺（IG：@nanaciaociao）

第八位：鄭家純（雞排妹）

2012年代言雞排店廣告入行，鄭家純以火辣身材及犀利言論受觸目，曾推出多本寫真集，又公開點樣唔使動刀，就令胸部由B Cup睇起嚟似 F Cup，不時成為話題人物。

雞排妹曾推出多本寫真集（IG：@ili.cheng）

第七位：陳伊

曾經參與綜藝節目《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》，兩隻虎牙相當可愛，累積唔少粉絲，現為女團伊梓帆其中一員

一對可愛虎牙成為陳伊嘅標記（IG：@bobeyiyi）

第六位：張楚珊

相較於其他上榜女神，張楚珊嘅IG偏向富泰享受生活，歐遊、無邊際泳池留影，相當寫意。

張楚珊不時外遊（IG：@iam33___）

第五位：小雪

小雪自讀書時期已經擔任模特兒，有質女神之稱，連人氣手機遊戲《神魔之塔》都搵佢擔任代言人。

讀書時期開始累積拍攝經驗，小雪擺起POSE絕對駕輕就熟（IG：@siawase726）

第四位：雅涵（Kimi）

雅涵被封為鄰家系女神，但行為絕不鄰家仲相當大膽，不時上載真空無上裝僅遮點嘅照片。

雅涵（Kimi）IG有大量泳照（IG：@kimi850531）

第三位：徐瑋吟（鮪魚）

徐瑋吟（鮪魚）擔任節目《國光幫幫忙》助理而成名，目前與小鐘搭擋主持三立電視《愛玩客》節目。今年初於帛琉拍攝外景時發生淋浴照外流事件。

鮪魚拍攝外景節目經常以泳裝上陣（IG：@weiyin.com.tw）

第二位：林書葶（Una）

林書葶（Una）參加過唔少選美比賽， 2015年獲選為《My plus加分誌》全台校園美女第一名！

藝名為Una的林書葶曾以女團「CITY魅」的身份出道（IG：@ounalino）

第一位：卓毓彤（熊熊）

曾奪「2013FHM男人幫-百大性感美女」最佳話題賞，現為台灣綜藝節目主持嘅熊熊，外景時賣力參與俘虜唔少粉絲。創立個人泳裝品牌，更親身上陣擔任代言人。IG泳照被LIKE次數高達32萬，實在係實至名歸。