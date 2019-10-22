【亞洲第一美腿】王祖賢讀書時期球場留影出土　超長腿令人驚艷

今時今日只要手機在手，裝個美顏APPS就要大眼有大眼，要長腿有長腿，真係有圖都無真相。回想那些年嘅女神個個都100%全天然，好似王祖賢除咗樣靚同氣質出眾，當年仲有「亞洲第一美腿」美譽！

王祖賢讀書時期已經高人一等（Facebook：籃球紙箱）

已經52歲嘅王祖駟氣質依舊（IG：@wangzuxian_joeywong）

Facebook 專頁「籃球紙箱」專門研究台灣籃球發展史，呢日上載咗多張王祖賢打籃球嘅相片。身高172cm嘅王祖賢身穿黃色波衫配超短運動褲，露出修長玉腿，完全係模特兒身材比例。而且佢絕非擺pose影相而係真正籃球好手。

王祖賢打籃球絕對有姿勢有實際（Facebook：籃球紙箱）

王祖賢爸爸王耀煌曾經係中華台北隊最年輕隊員，受父親影響，王祖賢自細就特別熱愛籃球，曾經加入台北市中學生代表隊，並參加過喺香港嘅比賽。後來佢從崇光女中轉學至懷生國中並加入籃球校隊，參加過中華台北女籃嘅培訓，長期成為同學焦點，其後轉校至國光藝校先被發掘加入娛樂圈。

初中已經成個model咁，難怪15歲就被發掘出道加入娛樂圈（Facebook：籃球紙箱）