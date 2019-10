謝婷婷產後8個月終再露面　心繫愛女睇相解思念之苦

謝婷婷已經消失幕前近一年,6月2日佢上載一張影住小手嘅相,宣佈秘密誕女,而且囡囡已經100日大﹗而婷婷產後呢日亦首次曝光。

今年6月2日婷婷上載呢張小手拖大手嘅相片,宣佈已經榮升媽媽(IG:@jennifertsetingting)

紥起高馬尾身穿磚紅色風衣嘅婷婷,面尖尖同大肚前無咩分別,佢坐喺街頭長椅,全神貫注望實右手拎住嘅手機,留言話:「When I’m not with her, all I do is look at photos of her. She is my world.」原來佢係睇緊囡囡嘅相片一解相思之苦。

婷婷一直未有公開BB生父身份,有傳二人喺溫哥華讀書時認識,所以婷婷亦喺當地生產。BB出世後佢亦一直未有返港,四哥謝賢同拉姑狄波拉都好似仲未見過孫女,升任舅父嘅謝霆鋒更加透露自己睇報紙先知婷婷做媽媽嘅消息。

婷婷產後8個月終於再po自己嘅相,面尖尖雙腳纖幼睇嚟已經修身成功(IG:@jennifertsetingting)