朱茵48歲生日獲神秘慶生　凍齡有法不負最美黃蓉之名

朱茵20歲入行至今拍過無數經典作品，被譽為最美黃蓉，10月25日係朱茵48歲生日，外貌依舊無太大改變，全靠心態加食療幫助保持青春﹗

朱茵當年飾演紫霞仙子美出新境界，至今仍然係經典中嘅經典。（微博圖片）

廿多年後朱茵依然係咁靚。（微博：＠朱茵）

朱茵生日正日選擇離港工作中度過，一班工作人員為佢精心準備神秘生日會，令佢相當興奮。雖然老公黃貫中同囡囡黃鶯唔喺身邊，但朱茵心繫兩個最心愛嘅人，接受訪問時三句唔埋兩句都提起佢地：「好掛住佢地，唔喺身邊嘅日子都拎埋老公同囡囡個樣喺身邊，同老公有咗寶貝女，呢日要返學無辦法跟埋嚟一齊工作，早少少時間同老公通咗電話，最緊要嘅說話都講咗唔公開啦，大家心照就好。多謝你兩位俾我嘅愛，俾我好緊要嘅避風港。」

獲工作人員準備神秘生日會，朱茵相當興奮。（微博：＠凱藝國際）

有愛自己嘅人陪喺身邊，心情好當然係保持青春嘅重要原因之一，朱茵接受訪問時亦表示自己會keep住搽護膚品，更加非常注重食療：「湯水必不可少，簡單啲嘅，如果捱夜可以焗菊花杞子嚟飲，想臉色紅潤就飲紅棗水。」想好似朱茵咁KEEP住靚嘅女士們不妨參考一下啦。

朱茵話自己保養心得係要內外兼備。（微博：＠朱茵）