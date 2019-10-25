J2台高質清純主持「妞妞」趙靜儀　曾獲小鬼高調示愛：她是我的菜

妞妞喺台灣參與不少綜藝節目，而佢同小鬼係因為《娛樂百分百》而認識。（IG圖片)

台灣有唔少美妝節目，J2台《就是愛美麗》可以算是其中之一。主持人分別有韋汝、「小牛」牟韻潔以及「妞妞」趙靜儀。今年28歲嘅趙靜儀(妞妞)，早年以天氣預報節目《weather girl》出道，一年後被公司安排到日本出道，佢曾在訪問中透露去到日本之後，每日起身第一次事就係要磅重，如果超重的話即罰一千日元。由於人生路不熟，加上每日都要集訓，她以「尼姑」形容日本嘅宿舍生活。



妞妞所屬嘅Weather Girls喺2012年出道，到2017年解散。

雖然妞妞所屬嘅「Weather Girls」係跳唱組合，但佢就話自己其實一啲都唔鍾意唱歌：「因為老闆說唱歌跳舞才安排我拍戲。」出道至今，趙靜儀最為人所熟悉嘅係佢同小鬼嘅緋聞，話說2016年時，妞妞不時被發現出入小鬼屋企，而小鬼亦曾公開表示：「我覺得妞妞很可愛，她是我的菜！」直到2018年，妞妞被發現喺富二代屋企過夜，小鬼隨即喺IG發文:「他有他交友的權利，不管他要或不要跟任何人交往，都是沒有錯的～」





妞妞2015年同朋友宵夜時，遭中年男胸襲，她即時報驚處理。

除了緋聞之外，出名身材好嘅妞妞喺2015年同朋友喺台北食宵夜時，遭中年男子胸襲，該名男友事後更非常囂張大叫：「你叫警察來啊」警察到場後，妞妞堅持提出，她其後有在fb上詳細分享過程，並表示:「我覺得他竟然敢光明正大的犯案！是不是表示他並非第一次做出這舉動，如果我不做任何動作，那他是不是每次就藉酒裝瘋一犯再犯。"性騷擾"是件很嚴重的事，本來就不該發生也沒有理由發生。我不知道我的堅持能不能制裁他或是對他有警惕的作用，但我希望這件事是要被重視的也希望其他的女生能小心這個人，同時也能知道當遇見這種事情時、女生該有的態度。」