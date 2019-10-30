高雲翔性侵案再度開審　女方視像出庭口述事發經過

內地男星高雲翔去年3月與內地製作人王晶在澳洲被控性侵36歲女子，陷入醜聞的他事業婚姻雙雙觸礁，時隔一年半，案件終於在28日進入庭審宣判環節，今日（30日）再次開庭，高雲翔身穿灰色西裝，戴著黑超，神情凝重。

據內地媒體報道，女方通過視像出庭，口述在K房內的事情經過，她直言王晶當時用手搭著自己的膊頭，一開始攬她的時候，也沒有覺得奇怪，之後感覺越來越不舒服，便去了廁所，回來之後調換座位。女方指後來王晶要她挨著坐，對方還越靠越近，甚至嘗試吻她，但自己不想，於是避開了，「他還說了『親我』。」這時女方情緒有些崩潰，說話也越來越哽咽，已經開始哭泣，法官亦問她是否需要休息，但她表示可以繼續。

其後，庭審現場播放事發當晚的CCTV，女方坐在房內的梳化中間，高雲翔坐在她右邊，王晶主動走到女方身邊坐下，女方向左移動了一下，王晶也跟著移向同樣方向，兩人距離非常近，但女方隨即避開，王晶竟將其攬入懷中，但被女方用手推開，但王晶並未就此收手，還用手撫摸女方臉頰，女方立即起身，她回應說：「我當時起身準備去廁所。」

女方續指，當晚離開K房後，王晶拿走了自己的電腦，告訴她「上樓再聊聊」，王晶拉著女方的手腕，將其拉入電梯，女方按下「open」，但電梯門打開時，王晶卻用手制止她離開，還說了類似「你不能走」之類的話，隨即按下16樓，並告知對方「我不會對你做什麼。」庭審現場準備播放酒店與電梯內視頻，但王晶律師反對，法官宣布暫時休庭，暫時對高雲翔隻字未提。