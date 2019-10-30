熱依扎亮相東京國際電影節　上載搖滾造型惹哄動

熱依扎一向係話題女星。（微博：＠熱依扎）

喺娛樂圈演出總算係藝術工作者，都希望才華被注視得到。喺劇集《甄嬛傳》中飾演寧嬪，「新疆四美」之一嘅內地女演員熱依扎，不時登上熱搜，但大多關於佢嘅花邊新聞，呢日佢貼出突破尺度嘅造型照，再次掀起話題。

熱依扎受邀出席東京國際電影節（微博：＠熱依扎）

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8月時熱依扎喺微博，自爆患有重度抑鬱症及重度焦慮，曾經死過好多次，又因為衣著問題多次被黑粉攻擊，但佢依然故我，隨自己心情揀衫現身。最近佢去到東京電影節行紅地氈，黑色魚尾晚裝女人味十足，擰轉身原來大露背至接近臀部，相當性感。

熱依扎呢件衫真係尺度大開（微博：＠熱依扎）

對熱依扎來說大露背真係好小兒科，早兩日佢上載幾張相到微博話：「我是一個rocker」頭戴牛仔帽身穿黑色緊身衫，中門大開深U露出美胸，睇到網友嘩聲四起，但亦引來網友攻擊佢過份暴露：「Madonna只有一個，不是誰都能穿那樣兒的」。熱依扎隨後貼出幾張麥當娜等外國女星性感照並回覆網友話：「請問誰生出來不是唯一的自己？而你的說法也只能說一個人成功了，地位達到了，可以有資格穿成她想穿的樣子，他人就是不雅，東方西方首選大家都是人類。其次，美的定義是什麼？」