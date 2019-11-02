倪晨曦愛自家種植　爆曾錯罵未婚夫：叫你照顧，你又唔照顧

倪晨曦（EIva)今日（1/11）以表演嘉賓身份現身九龍灣建造業零炭天地，出席建造業議會舉辦的第二屆年度業界盛事「築月2019」開幕活典禮，更即場大跳健康操，場面充滿活力，相當熱鬧。Elva表示：「頭先聽佢哋講話出面好熱，自己本身又唔係好大汗嘅人，但當我跳咗5秒之後，就開始感覺到出汗，但見到台下啲人氣氛都好好，自己都覺得好開心。」

Elva與杜德智在台上大跳健康操，場面充滿活力，氣氛熱鬧。（葉志明攝）

提到為環保出一分力，Elva透露會將一些膠樽及外買膠盒廢物利用，用來栽種植物：「我會將食完嘅牛油果種子攞去栽種，連西瓜我都有種，全部都係用呢啲膠盤種出嚟。」（但工作需要經常要飛，邊個打理？）Elva笑言：「要由我未婚夫佢幫我照料啦！試過我出國做嘢兩個星期，期間我有兩次電話打過畀佢，問佢啲花同檸檬樹點情況，然後佢影咗張相畀我睇，我見到好多枯葉，我即刻「燥晒」問佢點解會咁㗎，叫你照顧，你又唔照顧，然後佢反駁話我講廢話，跟住唯有打返去花店度問點解會咁，花店職員叫我哋換大啲嘅盤，將啲泥整鬆散。跟住佢就將啲盤換晒，之後我返到嚟見生得好好，我嗰一刻真係好感動。」

婚禮將至Elva表示自己心情輕鬆，反而覺得未婚夫仲緊張過佢。（葉志明攝）