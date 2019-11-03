張致恆太太深夜發文暗示情變？　雯雯吐苦水：冇可能再返轉頭

自張致恆（Steven）喺7月公開婚訊，繼而引發一連串情史風波之後，Steven兩公婆憑住不斷喺社交網站分享自己嘅家庭幸福相，令網民都認為佢哋一家3口生活安好，即使早前Steven被指要去酒店打炒散賺錢好似好慘咁，但同時亦都令到大家對佢有所改觀，認為Steven腳踏實地做返個「負責任嘅男人」。豈料昨夜深夜（11月2日），雯雯突然喺IG動態感觸發文吐苦水：「有啲嘢如果失望咗，就冇可能再彌補到，亦冇可能再返轉頭。」令好多網民都解讀做佢哋嘅關係變差。

大概一個星期前，雯雯又Post咗一張相話：「最緊要一家人齊整」。（IG@aumanmannnn）

雯雯再發文解釋

或者因為有太多人錯誤解讀嘅關係，雯雯喺今日下午再發文解釋，仲分享咗一張Steven肉緊啜雯雯嘅溫馨相去澄清家庭關係好好：「收到好多認識同唔認識嘅人inbox同msg我...多謝大家關心！其實我噚日story只係聽完朋友分享佢故事，之後有感而發所以打出嚟。我同我老公感情冇問題我哋好好，佢而家好努力為家庭而去改變，佢好努力唔同方面嘅工作，亦每日除咗工作就係照顧小朋友，我身體唔好，佢工作完，凌晨都係佢照顧BB，我係度只係想講唔係一個人衰過就永遠都係衰嘅！人係會改變嘅。」

其實佢哋一家三口都幾Sweet㗎：

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