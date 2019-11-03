陳鍵鋒腦部缺少血管被傳病危　經理人回覆：嚇親佢媽咪啊

近年將演藝事業重心放在內地的陳鍵鋒去年確診有遺傳病，更自揭腦部天生缺少了一條主要血管，導致他不能做劇烈運動，並且要定期做檢查，此事更曾經令他萌生輕生念頭。不過陳鍵的經理人亦澄清過，其實阿鋒的情況並非太嚴重，亦不會惡化。但近日在網上又出現多單有關阿鋒病情愈來愈嚴重的報道，更稱他需要長期住院、長期插喉維持生命，而且還展示了一張阿鋒臥病在床的相片，令不少人替他擔心。

相關報道大概在9月中：

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陳鍵鋒終於否認傳聞

事隔個半月，陳鍵鋒終於在個人Instagram開腔澄清，早前傳他病情嚴重的報道是絕對虛構，並表示臥病在床的並非他本人：「我不得不說，這可能是造成嚴重破壞的騙局。所有主要媒體工作者都應直接與我或我的經紀人聯繫。我相信，在向公眾發布此類新聞之前，該領域的專業工作者應進行事實查證（Fact Check）。相中的人不是我自己，我的醫療狀況也不會影響我的日常生活。」

阿鋒全程用英文回應！（Instagram@sammul.chankinfung）

經理人：嚇親佢媽咪

陳鍵鋒經理人接受《香港01》記者訪問時表示，阿鋒現時身體狀況很好，而缺少的血管亦已生長回來：「由檢查佢少咗一條血管到而家，成個過程都冇住院。但原來人體係好奇妙，少咗嘅嘢係會自己生返出嚟，同埋已經係今年年頭嘅事。（但點解阿鋒會隔個幾月先澄清？）其實佢（陳鍵鋒）就好低調嘅，係因為最近呢啲新聞又出返嚟，嚇親佢媽咪，所以先要澄清吓，唔好要佢媽咪擔心！」問到阿鋒為何會用英文在IG澄清，經理人解釋是阿鋒最近的粉絲主要來自新加坡、越南、馬來西亞等地，所以用英文回覆是希望可以大部份人都看得明白，更透露阿鋒早前才在內地拍完《玄探包拯》和《楊戩》而且亦是男主角！但原來阿鋒最近除了忙於拍劇之外，還再做學神修讀「神學」，經理人透露：「算係圓咗佢爸爸嘅一個心願，佢好叻仔㗎，攞咗好多個A！」

《玄探包拯》、《楊戩》劇照曝光：