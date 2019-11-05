容祖兒口罩相引誤會　IG公開致歉：我熱愛祖國！

容祖兒日前貼上一幅戴口罩的照片，頭髮微微蓋著右眼，便被內地網民視為支持示威者的舉動。 (網絡圖片)

日前容祖兒在社交平台上發文貼上一張素顏戴著口罩的照片，並加上《空港》歌詞中「只知要飛~」四字作caption，示意自己在飛機上準備出發到其他地方。藝人也會素顏戴口罩上飛機自拍，本來只是一件平平無奇的事，不過由於香港近日社會運動激烈，竟然有內地網民將Joey此舉當作是支持示威者的用意，雖然Joey從未表明立場，不過卻被形容成「騎牆派」，內地網民在她的微博上大罵，可謂躺著也中槍。

湖南衛視在11月3日發佈雙十一晚會的明星陣容，本來仍有容祖兒的名字。 (網絡圖片)

後來容祖兒迫於無奈底下，把該照片及貼文刪除，但事件仍未平息，11月3日，湖南衛視透過微博公布今年雙十一晚會的明星陣容。本來名單上出現了容祖兒的名字，不過內地網民瘋狂轟炸湖南衛視微博，最後在11月4日湖南衛視再更新了雙十一晚會陣容名單，發現容祖兒的名字經已「被消失」。內地網民繼續轟炸容祖兒：「別來賺人民幣了」，同時亦有心水清的網民表示，湖南衛視並不是把她除名，只是在微博上沒再標示她的名字，而節目宣傳片裡仍然有Joey的身影，而湖南衛視亦沒有表明取消她的演出。

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11月4日，容祖兒再於IG分享文章澄清內地網民的誤會，澄清自己從未支持過港獨，就自己之前的粗口大意而致歉：「從沒想到隨性而發的，一句歌詞，一張自拍，竟然會引來這次風波，對此我為自己的粗心大意感到十分抱歉！亦感到難過自責，讓家人同事朋友和愛我的人擔心了。今天我覺得我必須和大家交待清楚。當日的帖文只是想表達即將起飛去工作的興奮，非常純粹地和大家分享近況，實屬無心之失，作為公眾人物，沒有想到自己的言論舉動會造成這麼嚴重的影響，的確是我疏忽大意。我熱愛祖國，熱愛香港，從不支持港獨，我也一樣毫無疑問地熱愛和平，希望一切盡快恢復平靜。我希望用實際行動去證明自己，繼續分享正能量的音樂和感悟。亦對受事件影響的各方再次深深說一次對不起。」