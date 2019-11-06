【女人四十】胡杏兒喜迎40歲生日　胡說八道姐妹送上「火辣」派對

眨下眼胡杏兒已經40歲啦。（IG：@myoliemyolie）

到底點樣先叫做成功點先會開心？擁有自己嘅事業？有一定社會地位？人越大先發覺快樂其實好簡單。胡杏兒19歲參選港姐入行，眨下眼已經超過20年，家庭事業兩得意嘅佢，呢日40歲生日有至愛嘅家人朋友同佢一齊慶祝。

胡說八道一班好姐妹齊齊著火紅靚裙為杏兒慶生（IG：@myoliemyolie）

杏兒入行以來不停為事業拚搏，在公取得視后北上發展大放異彩，在私有個好老公生咗兩個可愛囝囝，仲有一班愛錫佢嘅胡說八道好姐妹。11月6日係胡杏兒40歲生日，生日前夕至親好友們為佢舉行生日派對。見到佢地全部跟Dress code著上火紅服裝，非常火辣，搞到壽星女滿場飛心情相當興奮。

唔知杏兒有咩生日願望呢？（IG：@myoliemyolie）

兩個囝囝都非常可愛（IG：@myoliemyolie）

生日會過後，杏兒於IG留言分享感受：「生日時間過得真係好快，眨吓眼就踏入4字頭，真係好幸運好幸福，有一班好姊妹每年一定陪我過，有個錫我嘅老公加兩個健康活潑可愛嘅BB，加上身體健康，感恩感恩，踏入4字，要更加努力做好自己各個身份，多謝家人支持和愛護，我會努力。」

老公當然陪喺身邊啦（IG：@myoliemyolie）