Lady Gaga跟Bradley Cooper自拍攝電影《星夢情深》後便傳出緋聞,戲中的歌曲和愛情故事都令觀眾動容。在去年的奧斯卡頒獎典禮上,Cooper開金口跟Gaga合唱最佳原創歌曲《Shallow》,兩人的甜蜜互動轟動整個娛樂圈,不禁令人覺得他們戲假情真。直至兩人雙雙都跟另一半分手,更加令傳聞愈傳愈真。日前Gaga接受外國傳媒訪問時,竟然首次公開對緋聞作出回應。

日前Gaga接受外國雜誌《Elle》接受Oprah Winfrey訪問,被問到跟Bradley Cooper的緋聞時,表示作為一個演員,必須讓觀眾投入劇情中,並相信自己跟Cooper是真的相愛,甚至乎在奧斯卡頒獎典禮上的演出也是一樣,笑言:「坦白說,我認為傳媒很愚蠢。(Quite frankly, I think the press is very silly.)」更透露兩人為了將強烈的情感傳達給觀眾,花了很長時間排練,雖然很多人對兩人的演出都產生了很大的共鳴,更希望Gaga能夠跟Cooper真的成為一對,但可惜以後只能在戲中重溫兩人的甜蜜愛情故事了。

