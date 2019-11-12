張曦雯御用髮型師發表「斬人言論」　經理人宣布即時停止合作

張曦雯出道至今與Echo Wan(左)一直合作無間，不過喺對方於網上發表「斬人言論」後，佢透過經理人表示暫時停止合作。(ig圖片)

對於連月來發生嘅社會運動，唔少人都會喺網上發聲表態，星級髮型屋Hair Corner嘅髮型師Echo Wan喺個人facebook發文表示:「忍唔到啦，再忍我都會落街斬人。有興趣請幫手一齊email去警務處及cc特首辦，聲技援西灣河警察開槍事件。」Echo Wan「斬人言論」發出之後，Hair Corner即時透過facebook割席，表示Echo Wan為自僱獨立人士，並在較早前已終止合作。

髮型師Echo Wan於個人fb發表「斬人言論」。

與此同時，亦有網民發現Echo Wan原來為女神張曦雯嘅御用髮型師，《香港01》向張曦雯求證時，佢透過經理人表示出道至今一直與Echo Wan合作，早已屬於張曦雯團隊人員之一，每次出席活動時都會搵佢幫手：「已經知道呢件事，佢（Echo）話會處理，我哋對佢嘅政治立場不作任何評論，而Echo嘅言論亦不代表張曦雯嘅立場。」問到會否繼續與Echo Wan合作時，其經理人表示：「應該暫時都唔會」

星級髮型屋Hair Corner即時割席。