【晚間看地球】鄭裕玲住超浪漫挪威動物酒店　19萬房價一晚包咩？

想好似Do姐咁喺室內嘆住世界睇狼，都要有一定代價。（電視畫面）

Do姐（鄭裕玲）再次同農夫合作，主持TVB節目《晚間看地球》，首集一行人去到挪威嘅野生動物園Polar Park，與狼來一個近距離的接觸。之不過，由於幾隻狼太過熱情如火，搞到陸永連呼吸都唔敢，表情、動作僵硬，非常好笑。

住宿費包埋動物員嚮導。

Wolf Lodge位於Polar Park之內，每晚任宿約19.5萬港元，並最少要訂3晚。（網上圖片）

之後Do姐同農夫轉動物園內嘅Wolf Lodge，喺室內邊嘆茶邊睇狼，簡直係人生一大享受。之不過，要有呢個頂級享受，入場費由$25,000美金（約19.5萬港元）起跳！Wolf Lodge位於野生動物園之內，為怕影響動物生態，所以全年只開放15個機會，每晚任宿$25,000美元（約19.5萬港元），並最少需要訂3晚。

睇狼之餘,隔時可以睇埋極光。(網上圖片)

到底19萬包啲咩?由你抵步撕威開始，酒店將會派司機接送；另外，亦會派出野生動植物專家作為嚮導，入住後，廚師及管家隨時stand by。Wolf Lodge雖然係兩屠式建築，但只得三間套房，最多可以入住6人（有小朋友的話可以8人)，入住年齡最低為10歲。不過，由於Wolf Lodge四周圍都會有狠出沒，所以住客必須保持安靜，並控制自己嘅動作。如果唔住宿，只係去Polar Park的話，入場費約28美元，即時抵返晒。

全屋只3間套房。(網上圖片)