33歲日本女星澤尻英龍華（沢尻エリカ）今日（16/11）遭警視廳組識犯罪對策部拘捕。據當地傳媒報道，她涉嫌藏有麻醉類藥物，違反「麻藥取締法」，因此被警方拘捕，而警方亦於日本時間下午6時（香港時間下午5時）公布詳情，指今日上午8時在澤尻英龍華於東京目黑區的寓所中找出0.09克含有搖頭丸主要成份MDMA的粉末，而澤尻英龍華亦向警方承認：「這些東西是我的。」

澤尻英龍華有份演出的《人間失格》最近在港上映，點擊下圖觀看其造型：

19歲拍劇爆紅 因黑面被觀眾唾棄

澤尻英龍華的演藝史確實傳奇，曾經大紅大紫，亦試過跌入谷底。2005年，19歲的她因為在日劇《一公升的眼淚》中飾演蛇上脊髓小腦萎縮症的女高中生亞紀而一炮而紅，翌年更因日劇《太陽之歌》成為數一數二的女星，風頭一時無兩。

不過，2007年澤尻英龍華為電影《塵封筆記本》宣傳時，卻因為對住攝影機和其他藝人黑口黑面，對答亦非常冷淡，不但搞到氣氛極其尷尬，更令她慢慢被觀眾唾棄兼同行封殺，加上不斷被拍到在醉後失態的畫面，令她一度成為日本票選「最討厭的藝人」榜首。

澤尻英龍華於2005年憑日劇《一公升的眼淚》爆紅。（劇集《一公升的眼淚》劇照）

疑曾涉毒被解僱

2009年，澤尻英龍華與大他22歲的DJ高城剛結婚，兩人更在明治神宮舉行盛大婚禮，其後他們在西班牙成立工作室，但工作室經營不善，兩夫婦的關係亦逐漸惡化。結婚1年3個月後，澤尻英龍華便提出離婚，而兩人的婚姻亦因為男方遲遲未肯簽字，拖到2013年才正式結束。

其實今次已經並非澤尻英龍華首度涉毒。2012年，有日本傳媒在便指她在2009年因被檢查出吸毒反應而被經理人公司解僱，而當時未與她離婚的老公高城剛亦指消息屬實，指澤尻英龍華確曾吸食大麻，只是澤尻英龍華否認此事。

2009年，澤尻英龍華與大他22歲的高城剛結婚，2013年兩人正式離婚。（網上圖片）

近年翻身走出低潮

不過，被爆吸毒一事沒有阻礙澤尻英龍華復出計劃，2012年上映的電影《整容天后》為她賺回不少人氣，其後她更憑劇集《霓裳風暴》正式翻身，又承認當年不懂事並向所有人致歉，成功走出低潮，而今次被捕絕對令她在觀眾心目中形象分大打折扣，更有指她會被踢出下年NHK大河劇《麒麟來了》演出名單。

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