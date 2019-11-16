歐陽震華萬綺雯低調為警匪劇開工　大爆：我哋冇開工飯食㗎！

由歐陽震華、馬德鐘及萬綺雯主演的警匪劇《伙記辦大事》疑因題材敏感，繼9月低調進行試造型後，原來於大半月前已經秘密開工！TVB娛樂新聞台日前獲獨家探班，見歐陽震華和萬綺雯均以乾濕褸上陣，兩位好拍檔更稱合作時不只有火花，直情是煙花，相當厲害！

今次又係TVB獨家探班！（電視截圖）

雖然《伙記辦大事》的台前幕后的卡士都相當強大，但由於劇情會以香港交通警察為題材，鑑於最近香港爆發一連串反對修訂逃犯條例示威活動令警民關係變得緊張，因此劇集宣傳一切從簡。報道中更講道歐陽震華和萬綺雯雖已經開工大半個月，但依然未食開工飯。歐陽震華回答：「開工飯？開工飯……」萬綺雯就講：「我哋冇開工飯食㗎！」歐陽震華再緊張講：「咁又唔係……有……」萬綺雯再解釋：「我哋成日開19。」歐陽震華即輕鬆稱：「係，開19就食飯先返。」

「開工飯」即係咩意思？（電視截圖）

點撃下圖睇宣傳片加演員們點自我宣傳！

+ 20 + 19 + 18

而歐陽震華更爆料指不少TVB員工鬼祟落13廠望萬綺雯，而萬綺雯就笑稱：「你聽佢講啦，我都見唔到有人。」而歐陽震華就講道：「梗係唔會畀你見到喇，通常都係蚊蚊喎，走喇走喇！」歐陽震華更大稱萬綺雯Keep得好好，魅力依然！

真係Keep得好好！（電視截圖）