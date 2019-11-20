【潮流日常】湯洛雯極速減十磅修身法公開　唔使戒口照食零食

湯洛雯（靚湯）當年參選港姐被捧為大熱，雖然最終未入三甲一樣火速上位，五官標緻絕對不負靚湯之名。可惜香港暫時都係覺得女藝人要夠瘦先上鏡，而靚湯偏偏係易肥易瘦體質，之前臨危受命拍《法政先鋒4》，就被高層下令減肥，11月19日台慶當晚Fit爆現身﹗呢日靚湯就公開自己嘅飽肚減肥法：「我可以淨係食零食都得﹗」

靚湯外貌出眾嘅甜美又有氣質。（IG：@roxannetong）

靚湯屬易胖體質，去年台慶影相真係好橫好大隻……（IG：@roxannetong）

對比今年同上年台慶，明顯見到靚湯清減唔少回到顏值高峰。佢已經努力減咗兩個半月瘦咗十磅，原來佢嘅獨門減肥法唔使捱餓可以食零食，仲相當健康：「咁其實我食嘢呢就係一個特定嘅餐單嘅，但係我會計返自己嘅BMI跟返自己每日所需嘅卡路里食，絕對唔可以食少過嗰個卡路里，因為之後食返正常反彈機會會好大。」

今年台慶靚湯減去10磅真係好省鏡（IG：@roxannetong）

唔食嘢跌磅當然快，但學靚湯話齋正常飲食就會反彈。大家都知拍劇時大家都係食飯盒好難戒得清，佢就完全唔戒油鹽糖照食濃味嘢，一樣有成績：「好多人會同我講食嘢可能食清淡戒鹽戒油戒糖，但係本人係唔得嘅，所以我嘅方法只係跟卡路里，咁我可以淨係食零食食足1300卡路里都得，咁當然唔係日日都係咁啦﹗我嘅意思即係話嗰1300卡路里你可以食自己鍾意食嘅嘢，但係唔好太唔健康咁就得架啦。」

靚湯話戒油鹽糖當然效果會好快好多，但對佢就唔係一個好方法：「對我來講呢個係好磨蝕自己嘅意志力，亦都係好多人減到一半已經唔成功嘅原因，所以節食都要搵一個自己可以持之以恆嘅方法。」