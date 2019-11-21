TVB明珠台臨時抽起《白宮危機》　背後原因與「反修例」有關？

雖然很多香港觀眾選擇透過Netflix、Amazon Prime Video等串流平台收看美劇，但仍然有不少觀眾維持昔日傳統，在無綫（TVB）明珠台（Pearl）、ViuTVsix等本地電視台英語頻道睇劇。

當然，TVB都好照顧一班美劇迷，今年已經在明珠台播出了多套重頭劇集，包括Hulu神劇《侍女》（The Handmaid’s Tale）、ABC製作的《律政新丁》（For the People）以及國家地理頻道首部劇集《一代天才：愛因斯坦》（Genius），而ABC（製作第一及二季）、Netflix（製作第三季）大熱作《白宮危機》（Designated Survivor、Netflix譯《指定倖存者》）則原定在大前晚（18/11）九點35分首播。

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只是去到當晚上述時間，觀眾扭開電視機時才發現明珠台突然改播《新福爾摩斯》（Sherlock），但明明TVB之前都有在廣告時間播放《白宮危機》的宣傳片，所以不免令人覺得事有蹺蹊。

其實這個想法亦不無道理，因為《白宮危機》的故事與恐怖主義有關，如果將劇情放入現時香港社會局勢，必然會更加動盪。劇集講述美國總統到國會發表國情咨文當晚，只有住城部部長Tom Kirkman（Kiefer Sutherland飾）成為「指定倖存者」而未有到場，誰知國會大廈發生嚴重爆炸，所有內閣官員連同總統一同喪生，Tom Kirkman立即根據《總統繼任法案》就任新一任美國總統，同時Hannah Well（Maggie Q飾）等FBI探員亦查出爆炸並非意外……

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《白宮危機》（Designated Survivor、Netflix譯《指定倖存者》）由《24》男星Kiefer Sutherland主演，現時已經播出三季，首兩季由ABC製作，第三季轉由Netflix接手。（《Designated Survivor》海報）

據知，無綫節目部在11月18日正午12點突然有「緊急Order」，臨播前九小時決定抽起《白宮危機》。《香港01》向TVB查詢調動原因，問是否因劇情令人聯想起香港局勢，對外事務科電郵回覆《香港01》訪問時只答道：「由於節目調動關係， 11月18日起明珠台逢星期一晚上9時35分至11時35分將改為播映劇集《新福爾摩斯》。」未有正面回應。