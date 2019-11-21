【潮流日常】IU、河成雲至愛　貝雷帽成今季男女必備時尚單品

來到秋冬季節，喜歡戴帽的朋友除了可以戴冷帽保暖之外，其實亦有不少選擇。如果有留意開韓國fashion，你必定會留意到貝雷帽（Beret）的出場率極高，不少女星無論在舞台上，還是私底下都非常熱愛它，既百搭又保暖，成為韓妹今季的必備時尚單品。

現時貝雷帽的顏色變得非常多樣化，絕對是男女都能駕馭的今季必備時尚單品。（Instagram：@bbgshophk）

泫雅是貝雷帽發燒友。（網上圖片）

貝雷帽源自於法國，由15世紀開始由法國西南部牧羊人以啡色羊毛織成的圓形軟帽慢慢演變而成，現時流行的貝雷帽除了大多是羊毛製成，亦有以皮革製成，而顏色亦變得多樣化，黑、白、灰、紅亦成為現時最搶手的顏色。近年不少潮牌如Kangol、Stussy、Gucci、Burberry等都有相繼推出貝雷帽，將簡單的圓形帽增添時尚感，怎樣戴都一樣好看。

現時流行的貝雷帽除了大多是羊毛製成，李聖經頭上的灰色貝雷帽非常搶手。（Instagram：@heybiblee）

馮盈盈都有戴過。（Instagram：@crystalfyy）

韓國不少女星包括IU、泫雅、秀智等都是貝雷帽發燒友，舞台造型或者私服都會見到貝雷帽的蹤影。除此之外，貝雷帽除了特別受女士青睞，同樣亦很受男星歡迎，絕對是男女都能駕馭的今季必備時尚單品！

近年不少潮牌都有相繼推出貝雷帽，男團X1成員金宇碩都是擁躉。（網上圖片）

河成雲戴上貝雷帽後超有時尚感。（Twitter：@HSW_officialtwt）

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