孫慧雪住址被工人姐姐利用借錢：一走咗就收追債電話同恐嚇信

孫慧雪囝囝Riley已經兩歲幾，產後繼續工作所以有請外傭幫忙照顧小朋友。（IG：@snow711）

香港好多家庭都有請外傭，幫手打理家頭細務，又或者照顧小朋友，不過請唔請到好工人都真係睇彩數，孫慧雪都有請工人幫手湊囝囝，點知唔好彩遇著衰工人，仲搞到財務公司追債﹗

阿雪上載一封財務公司嘅追債信，大呻工人姐姐突然辭職原來係為避債（Facebook：@Snow Suen孫慧雪）

阿雪喺21號近凌晨上載一封財務公司嘅信，原來佢嘅工人姐姐瞞住佢用屋企地址借錢：「我工人姐姐突然請辭，話要返鄉下，我想請佢幫多幾日手都唔肯，喺佢一走咗之後，追債電話就打嚟，又收恐嚇信，即刻明晒點解對佢咁好都要走，我之前仲猛咁諗，係咪辛苦咗佢！佢之前話有困難，我哋仲借咗筆錢俾佢！唉！佢明知我哋屋企有小朋友都咁樣，真係好過份，可以點解決？」

唔少網友分享遇到衰工人經歷（Facebook：@Snow Suen孫慧雪）

網友建議阿雪同財仔解釋（Facebook：@Snow Suen孫慧雪）

已向財務公司解釋 仍受騷擾

由於工人突然離開，阿正呢個星期都只好親力親為湊囝囝，留言一出亦引起大批網友嘅共鳴，唔少人都分享曾經遇過衰工人。阿雪話工人喺僱傭中心搵返嚟：「仲要interview嗰陣話肯照顧小朋友，請咗返來之後話唔會照顧小朋友！」有網友建議解釋比財務公司她走了便可，但阿雪就話：「佢問我哋攞封Termination contract（中止合約證明），已經send咗，仲繼續騷擾！」請工人真係相當頭痛嘅一件事呀。