【潮流日常】39歲姚子羚凍齡有術　公開23吋黃蜂腰keep fit秘方

11月21日係姚子羚39歲生日，喺佢身上完全睇唔到歲月痕跡，從入行時於劇集《當四葉草碰上劍尖時》，飾演樂天學生藍雪文，到今年拍《黃金有罪》再戴上眼鏡，網友都驚嘆佢16年來完全無變，究竟佢有咩凍齡妙法？

話咁快姚子羚已經39歲，今年台慶呢身戰衣盡顯玲瓏浮凸身段。（IG：@elaine.yiu）

Elaine曾經喺《胡說八道真情假期》中，自爆以前喺澳洲讀書時係個肥妹仔！不但身形比依家大一個碼，仲被同學取笑「豐乳巨臀」（影片截圖）

依家嘅Elaine身材令人稱羨（IG：@elaine.yiu）

+ 3 + 2

茹素加足夠湯水

做藝人特別喺TVB拍劇，日夜顛倒休息唔夠，Elaine之前拍劇仲要去到新疆沙漠拍攝外景受風沙摧殘，屬於敏感肌嘅佢，除咗勤用無添加護膚品，更著重食療保養。

近年改為茹素嘅Elaine，坦言食多咗蔬菜排出更多體內毒素，令皮膚狀態好咗好多。而且工作再忙佢都會抽時間煲素湯滋潤一下，好似冬菇蓮藕素湯就係佢至愛之一，夏天又會煲竹庶茅根清熱潤肺，仲hashtag提醒大家「女人一定要飲湯水」

Elaine近年開始茹素（IG：@elaine.yiu）

不時分享自己煲嘅素湯（IG：@elaine.yiu）

仲會出外食素（IG：@elaine.yiu）

勤於運動

胡杏兒曾經喺《胡說八道真情假期》中公開表示，「胡說八道會」眾多姊妹之中，身材最好絕對係姚子羚。Elaine既有長腿上圍亦豐滿，仲有23吋纖腰令女士們相當羨慕。睇返佢嘅IG真係好勤力做運動，除咗定時到健身室報到，仲不時會去行山跑步踩單車，即使25歲後新陳代謝減慢都無有怕﹗

經常孖住好姐妹去健身室（IG：@elaine.yiu）

Elaine絕對唔係怕曬就匿埋室內嘅女士，經常到戶外跑步吸新鮮空氣。（IG：@elaine.yiu）

有時會去踩單車（IG：@elaine.yiu）

仲會約朋友去行山（IG：@elaine.yiu）

保持心境開朗

Elaine人緣相當唔錯，除咗胡說八道會一班好姐妹，同佢合作過嘅拍檔好多都成為好友。人地話拍拖時嘅女人特別容光煥發，但更聰明嘅係好似Elaine咁，無論拍緊拖定單身，最重要識得愛鍚自己。Elaine近年從興趣發展副業，推出聯乘飾物；放假除咗運動，會相約好友外遊放鬆心情；仲經常去做寵物義工，連生日都作飾物義賣捐款到動物機構。既樂觀又有愛心，嗰種靚真係由內散發出嚟。

Elaine保持童真經常keep住咁開心（IG：@elaine.yiu）

放假不時外遊享受人生（IG：@elaine.yiu）