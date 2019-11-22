逆齡男神森美護膚靠晒佢　公開獨門凍齡秘技：搽完有夏威夷嘅感覺

作為藝人經常要捱夜工作又瞓得少，有時候連飲食都沒定時，但又要保持個靚樣見人，除了倚靠化妝之外，其實潔面護膚都好重要。記得森美初入行時，曾經體重高峰時超過180磅，後來因為接觸電影及幕前工作，為了出鏡效果而決心減肥，變成今天爆肌逆齡男神。

森美表示搽完椰子油後，散發出椰香感覺好像去了夏威夷一樣。（梁碧玲攝）

現年45歲森美對於如何面對肌膚歲月問題，他坦言自己對護膚沒有太過講究，直認自己平時都好懶連敷面膜都不會做：「我化妝師成日都叫我敷Mask，但係我成日都唔肯，我話我肯搽少少護膚品已經好難，因為我係懶惰人，有陣時我連鬚都唔剃，污糟邋遢就咁出街。」

森美直言皮膚靚，全靠遺傳了媽咪良好基因所致。（梁碧玲攝）

不過講到幫肌膚Keep住水潤狀態，森美就話自己有一個獨門方法，就是搽椰子油：「因為椰子本身比較潤，而且又有香味，咁所以每次沖完沖潔面後，我會搽一啲保濕產品，然後再會搽椰子油，自己本身皮膚比較乾會比較適合搽椰子油，但如果本身係混合性及油性皮膚就要多加留意，因為有機會令皮膚毛孔閉塞，所以大家用之前要留意自己屬於咩膚質先好用。」

森美直認自己很懶惰，沒有敷面膜習慣。（梁碧玲攝）

至於防曬及深層潔面方面，森美直言每次出外，防曬功夫必做到足：「其實宜家都發覺自己，每逢夏天曬完之後，到冬天嘅時候，啲斑都走曬出嚟，咁所以宜家都會搽度數高嘅防曬產品。」講到幫塊面去死皮，森美笑言自己隔日會用磨砂潔面，但不會日日磨：「因為自己做呢行，如果磨到薄皮點算呀！咁所以就隔日做。」