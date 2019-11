【多圖】哥倫比亞美少女奪射箭世界賽冠軍：《飢餓遊戲》是轉折點

體育界別中一向不泛靚仔靚女,最近就有一位叫做Valentina Acosta Giraldo(艾歌絲達)的哥倫比亞射箭美少女贏得World Youth Archery Championship(世界青年射箭錦標賽)冠軍,受注目的原因,除了因為她是首位奪冠的哥倫比亞代表外,更因為甜美的笑容而在國外論壇上爆紅,不少網民都被她吸引。

世界射箭青年錦標賽奪冠的哥倫比亞射箭美少女Valentina Acosta Giraldo(艾歌絲達)。(IG@vofvadi)

關於艾歌絲達(Valentina Acosta),其實外國媒體都有不少報導。現年19歲的她出生在2000年的哥倫比亞,一如大家所料,她在父母的關愛之中成長,而她父母的也十分支持她對射箭的興趣。報導中引述,她的父母曾對她說:「做能讓你快樂和喜歡的事。」這就是她在賽後第一時間多謝父母的原因。

艾歌絲達(Valentina Acosta)私底下原來好少女。(IG@vofvadi)

為了這個興趣,她表示自己會經常訓練射箭技術,在2013年贏得第一個世界賽冠軍後,她就決定朝着這方面進發,後來更獲邀請加入哥倫比亞國家隊,自始她也更加努力。每天早上,她都會在清晨起床,早上8時就開始4小時的訓練,而在世界賽前夕訓練時間更會由每天4小時增加至8小時。據外國網站顯示,19歲的她現時世界排名為133位,真是十分厲害。

艾歌絲達在IG提過自己因為《飢餓遊戲》而愛上射箭。(《飢餓遊戲》劇照)

至於為甚麼她會對射箭有興趣呢?她在IG中說過:「順便說一下,促使我進入射箭界的轉折點是電影以及書。對的,我從《飢餓遊戲》開始就喜歡上了射箭,它令我繼續下去的原因。」(By the way, those turns remind me of the movie / book that inspired me to enter Archery... Yes, yes, I started with the hunger games, I continued because it is my passion)