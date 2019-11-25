【多圖】哥倫比亞美少女奪射箭世界賽冠軍：《飢餓遊戲》是轉折點

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體育界別中一向不泛靚仔靚女，最近就有一位叫做Valentina Acosta Giraldo（艾歌絲達）的哥倫比亞射箭美少女贏得World Youth Archery Championship（世界青年射箭錦標賽）冠軍，受注目的原因，除了因為她是首位奪冠的哥倫比亞代表外，更因為甜美的笑容而在國外論壇上爆紅，不少網民都被她吸引。

世界射箭青年錦標賽奪冠的哥倫比亞射箭美少女Valentina Acosta Giraldo（艾歌絲達）。（IG@vofvadi）

關於艾歌絲達（Valentina Acosta），其實外國媒體都有不少報導。現年19歲的她出生在2000年的哥倫比亞，一如大家所料，她在父母的關愛之中成長，而她父母的也十分支持她對射箭的興趣。報導中引述，她的父母曾對她說：「做能讓你快樂和喜歡的事。」這就是她在賽後第一時間多謝父母的原因。

艾歌絲達（Valentina Acosta）私底下原來好少女。（IG@vofvadi）

為了這個興趣，她表示自己會經常訓練射箭技術，在2013年贏得第一個世界賽冠軍後，她就決定朝着這方面進發，後來更獲邀請加入哥倫比亞國家隊，自始她也更加努力。每天早上，她都會在清晨起床，早上8時就開始4小時的訓練，而在世界賽前夕訓練時間更會由每天4小時增加至8小時。據外國網站顯示，19歲的她現時世界排名為133位，真是十分厲害。

艾歌絲達在IG提過自己因為《飢餓遊戲》而愛上射箭。（《飢餓遊戲》劇照）

至於為甚麼她會對射箭有興趣呢？她在IG中說過：「順便說一下，促使我進入射箭界的轉折點是電影以及書。對的，我從《飢餓遊戲》開始就喜歡上了射箭，它令我繼續下去的原因。」（By the way, those turns remind me of the movie / book that inspired me to enter Archery... Yes, yes, I started with the hunger games, I continued because it is my passion）

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