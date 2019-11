中印混血模特兒蔡宛珊(Sarika)不時在個人社交媒體分享美照兼展示姣好身材,踏入秋季天氣漸漸轉涼,周二(26日)Sarika卻無懼秋風,在IG分享穿着三點式泳衣的照片、臉上帶着微笑,並寫道:「已經想去享受另一個假期了,難道我有什麼問題嗎?(I wanna go on another holiday already.... Is there something wrong with me?!)」似是十分回味放假的時光。