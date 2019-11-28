程瑤率「仁美」成員影慈善月曆　率莊端兒趙哲妤炮製「三高」作品

慈善團體「仁美清叙」今年迎來重組十周年，除早前舉行慈善晚宴外，近日更推出慈善月曆，日前主席程瑤便與莊端兒、趙哲妤、張洛蔚等一班新加入的會員，以及應屆亞洲小姐香港賽區三甲羅思雅、張雯、范莎莎等到樓影拍攝。

今次的慈善月曆找來葉青霖入室弟子、攝影師Raymond Kam操刀，為每月拍攝不同主題的造型相。提到今年有很多新血加入，程瑤大讚她們拍攝時態度非常認真專業，整個過程沒有遲到早退，又指這個月曆是「三高」，她表示︰「今年設計出有『三高』的仁美月曆，身高、學歷高和水準高！因為今年新入會的會員有很多是超過170的高妹，另外新會員全部擁有大學學歷，好多仲係海外名牌大學碩士，加上高水準的星級攝影師及化妝師配合，共同炮製『三高』月曆。」

程瑤率領一班「仁美清叙」成員到影樓拍攝慈善月曆。

相隔一年再推出慈善月曆，程瑤直言新血的加入可以帶來新突破，為月曆擔任創作總監的她更親自為各會員設計造型，她表示︰「今次服裝突出了她們的Fit爆身材及青春氣息，希望給大家耳目一新的感覺。」不過她笑言今次揀相要落捉眼力，擔心會員會走光，她笑說︰「她們拍攝月曆時著了很多超短裙，所以我們之後揀相也要特別落足眼力。」

程瑤為月曆擔任創作總監，拍攝時給了不少意見。

提到今年還有莊端兒和趙哲妤等非參選亞姐而加入的新成員，程瑤大讚二人︰「很開心她們加入仁美，莊端兒一向予人性感形象，所以我安排她影代表陽光海灘的7月，而趙哲妤將扮演美麗女巫，代表10月萬聖節，總之每個月都有新意啦。」莊端兒表示︰「好開心可以參與拍攝，認識了很多新朋友，我也很喜歡陽光與海灘，本來大家都有諗過以泳衣上陣拍攝，但同月曆主題未必太適合，唯有留待下一次啦！」至於趙哲妤則說︰「今次拍攝過程好順利，感謝主席程瑤邀請，大家都影得好靚，我都急不及待將啲靚相影低畀我女兒睇。」