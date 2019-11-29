【多功能老婆．劇透】周柏豪教訓黃嘉樂反被毆　黃浩然傷透楊千嬅

無綫劇集《多功能老婆》上集回顧，思蕾（朱晨麗飾）和風華（陳煒飾）疑心宏立出軌，浩田（周柏豪飾）駕車載她們到會所尋夫，原來宏立（洪永城飾）和家人吃飯，怕思蕾受姑母楊嬋白眼才隱瞞，飯局不歡而散。思蕾回家向母親余雁妮哭訴，雁妮諒解並囑咐宏立努力「造人」。風華惹上官非，藉機會接近名律師榮聲隆，希望得到他的幫助……浩田終等到蘇蝶和男伴歐景琛出現，找碴不成借酒消愁，令藍飛（楊千嬅飾）意外得知浩田有個富爸爸。藍飛帶着兒子親子郊遊巧遇浩田，三人過了愉快一天。藍飛悄悄留訊息給劍雄，卻被成功偷偷刪除……

黃浩然不回覆楊千嬅令她傷心。(劇照)

而第五集（29/11）就講到在北京，成功 (于淼飾) 以解封項目為條件給劍雄 (黃浩然飾) 抉擇，令他無奈留下。藍飛 (楊千嬅飾) 沒等到劍雄回覆，傷心無助！浩田 (周柏豪飾) 看見景琛 (黃嘉樂飾) 跟另一女人打情罵俏，上前教訓反被打倒！浩田回家後被藍飛責備沒有接啟佳 (阮天寶飾) 放學，二人吵架觸及藍飛痛處……梅諾金夫人 (梁舜燕飾) 與養子梅君明 (Jonathan) (王梓軒飾) 來找聲隆，誤會聲隆 (黃錦燊飾) 與楊嬋 (苗可秀飾) 已離婚，其實二人從未結婚。楊嬋見宏立 (洪永城飾) 只吃飯盒，認定思蕾 (朱晨麗飾) 沒照顧好丈夫而突擊巡查。藍飛在超市解答主婦疑問，引起CEO邢維迅 (袁文傑飾) 注意，但轉眼失去其蹤影……