陳婉衡 (Alycia) 擁有驕人的身材就眾所周知,她還擁有一顆暖暖的愛心,對小動物充滿了愛。呢日她就於她的IG post了一張她和三隻狗狗玩的靚相,留言表示:「A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself. Also, they're simple, straight forward, and won't play mind games with you. Some days I like them more than human beings」充分流露出她的愛狗之情。不過有網民就錯重點留言問她:「咁凍仲着咁少衫?」

Alycia同狗狗玩得好開心。(IG@_alyciac圖片)

