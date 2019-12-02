【多功能老婆．劇透】陳庭欣泳裝主動色誘　周柏豪下任女友出現？

無綫劇集《多功能老婆》上集回顧，成功 (于淼飾) 在北京以解封項目為條件給劍雄 (黃浩然飾) 抉擇，令他無奈留下。藍飛 (楊千嬅飾) 沒等到劍雄回覆，傷心無助！浩田 (周柏豪飾) 看見景琛 (黃嘉樂飾) 跟另一女人打情罵俏，上前教訓反被打倒！浩田回家後被藍飛責備沒有接啟佳 (阮天寶飾) 放學，二人吵架觸及藍飛痛處……梅諾金夫人 (梁舜燕飾) 與養子梅君明 (Jonathan) (王梓軒飾) 來找聲隆，誤會聲隆 (黃錦燊飾) 與楊嬋 (苗可秀飾) 已離婚，其實二人從未結婚。楊嬋見宏立 (洪永城飾) 只吃飯盒，認定思蕾 (朱晨麗飾) 沒照顧好丈夫而突擊巡查。藍飛在超市解答主婦疑問，引起CEO邢維迅 (袁文傑飾) 注意，但轉眼失去其蹤影……

周柏豪上集被人打。(劇照)

第六集的劇情：藍飛在超巿作煮食示範，效果甚佳，維迅借工作名義接送。浩田使計接近Joey (陳庭欣飾) 打探劍雄下落，得知當日是Joey主動接近劍雄，令藍飛釋懷。思蕾幫浩田接近Joey時謊稱她與宏立有染，被人拍短片放上網，楊嬋乘機相約家人上律師樓，迫二人離婚，聲隆未有揭穿事情與自己兒子有關，藉口推辭受理。君明上錯了風華 (陳煒飾) 的車，又不小心把風華的一隻新鞋弄掉出車外……浩田接啟佳放學時認識了新班主任呂嘉怡 (戴祖儀飾)，他竟冒充啟佳父親……

袁文傑借故親近楊千嬅。(劇照)

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