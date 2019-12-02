【多功能老婆．劇透】陳庭欣泳裝主動色誘　周柏豪下任女友出現？

撰文：張嘉敏
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無綫劇集《多功能老婆》上集回顧，成功 (于淼飾) 在北京以解封項目為條件給劍雄 (黃浩然飾) 抉擇，令他無奈留下。藍飛 (楊千嬅飾) 沒等到劍雄回覆，傷心無助！浩田 (周柏豪飾) 看見景琛 (黃嘉樂飾) 跟另一女人打情罵俏，上前教訓反被打倒！浩田回家後被藍飛責備沒有接啟佳 (阮天寶飾) 放學，二人吵架觸及藍飛痛處……梅諾金夫人 (梁舜燕飾) 與養子梅君明 (Jonathan) (王梓軒飾) 來找聲隆，誤會聲隆 (黃錦燊飾) 與楊嬋 (苗可秀飾) 已離婚，其實二人從未結婚。楊嬋見宏立 (洪永城飾) 只吃飯盒，認定思蕾 (朱晨麗飾) 沒照顧好丈夫而突擊巡查。藍飛在超市解答主婦疑問，引起CEO邢維迅 (袁文傑飾) 注意，但轉眼失去其蹤影……
周柏豪上集被人打。(劇照)
第六集的劇情：藍飛在超巿作煮食示範，效果甚佳，維迅借工作名義接送。浩田使計接近Joey (陳庭欣飾) 打探劍雄下落，得知當日是Joey主動接近劍雄，令藍飛釋懷。思蕾幫浩田接近Joey時謊稱她與宏立有染，被人拍短片放上網，楊嬋乘機相約家人上律師樓，迫二人離婚，聲隆未有揭穿事情與自己兒子有關，藉口推辭受理。君明上錯了風華 (陳煒飾) 的車，又不小心把風華的一隻新鞋弄掉出車外……浩田接啟佳放學時認識了新班主任呂嘉怡 (戴祖儀飾)，他竟冒充啟佳父親……
袁文傑借故親近楊千嬅。(劇照)
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