胡說八道成員馬爾代夫放假曬泳裝照　齊做「影後」邊個最Fit？

胡說八道會幾位成員一齊去到馬爾代夫旅行。（IG：@myoliemyolie）

憑呢張影後圖大家分唔分到邊個打邊個？文尾揭曉（IG：@selenaleelalee）

馬爾代夫係度蜜月勝地，陽光與海灘加一望無際醉人海景，同閨蜜姐妹組團去一樣咁正﹗胡說八道會幾位成員最近齊齊去到馬爾代夫旅行，不停上載靚相，除咗靚靚沙灘裙，當然唔少得齊齊著泳裝！呢張美背圖大家又分唔分到係邊個？

佢哋喺泳池浸住水食早餐。（IG：@selenaleelalee）

望住呢個海景食嘢真係會開胃啲。（IG：@selenaleelalee）

李施樺嘅斜肩泳衣VS胡蓓蔚嘅Tube top。（IG：@selenaleelalee）

每次佢哋一齊去旅行，都會Book間靚酒店享受人生，呢次都唔例外。佢哋呢朝就喺無邊際泳池，浸住水食早餐，仲要互餵相當溫馨。要浸落水，大家當然都會換上泳衣，胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、姚子羚、李施嬅揀選唔同款式嘅泳衣，無論係李施嬅嘅斜肩款，胡杏兒胡蓓蔚Tube top抹胸款，抑或胡定欣姚子羚嘅deep V款式，都各有美態。

姚子羚揀咗最蝦人著嘅白色泳衣（IG：@selenaleelalee）

胡定欣套泳衣顏色好SUMMER（IG：@selenaleelalee）

浸喺水入面睇得唔太清楚，另一張「影後圖」就完美示範幾位有幾FIT。由左起出名黃蜂腰嘅胡定欣，左二生完兩個小朋友都咁FIT嘅胡杏兒，仲有姚子羚同胡蓓蔚，大家又覺得邊個最FIT？