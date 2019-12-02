【堅離地愛堅離地】只在馬來西亞播出　張振朗：好希望香港有得睇

Owen透露已經跟家人去拜神了。（陳順禎攝）

有「地獄黑仔王」之稱的張振朗（Owen）早前在TVB台慶綵排期間意外被一部吊在高空的攝影機跌下來弄傷膊頭，他今天（2日）出席《牛下女高音》祝捷會時候笑言：「其實我成日都遇到呢啲事，真係唔關我大意事。天上跌個Cam落嚟，其實都幾好彩，唔係好嚴重，冇傷到啲骨，只係肌肉受傷。今次第二次啦，之前平安夜行行下行跌咗帳篷落嚟，打中腰，所以我都幾容易遇上呢啲事，不過幸好冇令我粉身碎骨。」

Owen終於黑仔完。（陳順禎攝）

大難不死必有後福，就好像《牛下女高音》原本播出無望，怎會想到成為台慶劇之餘，收視更屢創佳績。今天祝捷會上公布這劇集成為晚上8時30分全年最高單集收視，7天跨平台總收視有30.7點，Owen感恩說：「我本身呢段係地獄時間，到依家《牛下》有咁好成績，真係好開心。咁真係要多謝一班前輩演得太好啦。」

《牛下女高音》舉行捉捷會（陳順禎攝）

提到Owen首次擔任男主角的劇集《堅離地愛堅離地》近日已經在馬來西亞啟播，但香港卻播放無期，他說：「我都唔知道香港幾時播，我成日都話呢套係我第一套男主角，第一次唱主題曲。不過好開心嘅係外地朋友send msg畀我話好好笑，好唔似我，所以真係好希望香港會有得睇。」