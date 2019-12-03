【多圖】日裔少女Mayumi震撼全球電競界　港產女選手更養眼？

電子遊戲《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）並非只有男性會玩，不少女生也是玩家，當中更有很多人是電競選手。最近又有一名電競界美女獲得關注，戰隊INTZ 的日裔巴西籍新人輔助Mayumi（Julia Nakamura）日前於巴西電競協會舉辦「Superliga ABCDE聯賽」中首度亮相時，便因為標緻外表而一夜爆紅，Follower以幾何級數大增。

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現年17歲的Mayumi賽後也有在社交平台Twitter以英文出Post感謝網民支持：「非常感謝大家對我的支持，不過很遺憾這次沒有達到我預期的成績。首次參加高強度的賽事，這樣的『第一次』對我來說十分特別，也希望大家在明年可以繼續支持我。（I would like to thank you for the support I received, but unfortunately I did not achieve my wished result. My 1st experience competing at a high level could not be more special, I am very grateful to all you guys. Thank you for everything, I hope you with me next year.）」又以各國語言回應粉絲，非常貼心。

Mayumi爆紅後在Twitter感謝粉絲關注，指自己來年會繼續努力。（Twitter/@Júlia Nakamura）

雖然Mayumi的確養眼，但始終不是本地薑，少了一份親切感，不像「香港最美麗電競選手」Deer Chan（陳嘉靖）同聲同氣，就算已經離開PDQ戰隊，仍然有大量粉絲支持。不過，並非所有Deer的粉絲都守規矩，今年6月便有名「狂迷」在旺角街頭拿相機勁影Deer，表現興奮，嚇到她不知所措，同行友人上前阻攔，卻被那名「狂迷」毆打和扯衫拖行，最後Deer決定報警。警方接報到場，經初步調查，在「狂迷」相機內發現一些懷疑不雅影片，疑似偷拍裙底片段，故以遊蕩、破壞公眾體統及普通襲擊，將之拘捕。

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