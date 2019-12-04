【高以翔逝世】宋祖德又亂噏惹劣評　出位言論得罪過幾多藝人？

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內地「名嘴」宋祖德近日又再發功，在微博發功影射高以翔是一位很「普通的藝人、知名度極低，也沒有什麼獲獎的影視作品，如果不是突然死了，有幾個人知道這人的名字？媒體狂歡了一個星期，天天炒作這個死人……」此段文字一出，即時惹來無數網民炮轟，認為他是借死人抽水出名，對高以翔之死而引發出的節目安全問題和行業生態隻字不提就作「評論」更是可恥。

宋祖德仲批評小S徐熙娣：「高活着的時候，為什麼小S從沒有說過他好話，人死了，假惺惺流眼淚，虛偽！虛偽！虛偽！！！」（劇照）

口臭的極致

其實宋祖德的「名氣」絕對不比國際級的中、港、台藝人低。自從2008年他向當時逝世的內地電影大師謝晉作失實言論惹官非之後，他對娛樂圈中的「評論」和「揭秘」從未停過，11年以來曾「得罪」過的藝人多不勝數。至於「食屎名嘴」的由來並非因為他口臭毒舌，而是源於2017年他訛稱謝霆鋒與王菲分手的消息，他當時更揚言消息虛假的話會吃狗大便找數（至今仍未兌現）。

當時霆鋒仲特登整咗張咁嘅相去揶揄宋祖德。（鋒味微博）

經常被告

而由於宋祖德經常亂噏，有些「玩笑」更大到影響到當時人的聲譽，所以宋祖德經常都收律師信，甚至要以金額賠償。就是「食屎」事件為例，當時宋祖德因為訛稱消息由英皇經理人Mani稱口承認鋒菲分手，其後Mani向他發律師信，最終宋祖德將文章刪除；又例如他在2017年又爆林心如和霍建華是非法同居而鬧上法庭，最終宋被判造謠損害名譽，需向林霍夫婦賠償20萬人民幣。宋祖德「得罪」過的人還包括周星馳、劉德華、周潤發、鹿晗、金城武、張栢芝……等超過50名中、港、台藝人：