周柏豪秘密榮升人父　老友何超蓮竟毫不知情：佢完全冇講收得好密

賭王千金何超蓮今日（4/12）出席時尚雜誌周年慶祝活動。爸爸何鴻燊上月月尾生日，超蓮自爆仍未送生日禮物：「我有少少高估咗自己嘅能力，應承咗織頂冷帽畀佢，但Daddy要求有啲花式，有啲窿唔好太焗，所以就花咗比較耐嘅時間，就同佢講係聖誕加生日禮物。」

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超蓮以貼身綠色閃片長裙現身活動，大顯高貴優雅氣質。（梁碧玲攝）

超蓮和內地男星竇驍即將共度他們的第一個聖誕，她竟未有為男朋友預備聖誕禮物：「佢生日同聖誕好近，預備咗生日先，聖誕再算。」至於會否一齊去旅行，超蓮話比較難計劃：「佢休息嘅時間唔長，自己喺香港都有啲嘢做緊，要再睇點樣一齊放假。」

超蓮聖誕未能與男朋友共度佳節，但會主力做公益活動，為老人家送暖，善心爆棚。（梁碧玲攝）

超蓮得知好友周柏豪的女兒剛剛出世，她顯得十分驚訝：「佢完全冇講，收得好密。其實佢消失咗一大段時間，我又冇諗到係咩原因。」超蓮隨後立即送上祝福，笑言會親手織小禮物送給B囡：「會織畀細佬嗰囡先，織得好會再織下。首先要介紹細佬個囡畀柏豪個囡認識，做朋友，大家都係今年出世。」