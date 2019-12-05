【多圖】楊丞琳超性感野性造型拍MV　網民：原來身材這麼好！

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

Rainie有可愛教主之稱。(楊丞琳微博圖片)

有可愛教主之稱，現年35歲的楊丞琳（Rainie），最近為新歌《Love is Love》拍攝MV，她還請來金曲獎最佳新人獎得主ØZI創作、製作和擔任MV的導演。而今次MV的最大賣點，就是Rainie激罕地性感上陣，帶來超性感野性造型，身穿Oversize牛仔外套帶點Hip Hop打扮的她，內襯以運動Bra，相當火辣。她說：「《Love is Love》的錄音跟MV拍攝都完全是跳出了我的舒適圈，也是整張專輯最大的挑戰。」

Rainie好性感呀。(楊丞琳吧官方微博圖片)

Rainie表示她這個Look是ØZI的意思，她說：「從頭到尾很ØZI的風格，大家應該從我出道20年來，沒有看過我這個樣子吧！就連拍雜誌都沒有。」ØZI就表示想呈現一個全新感覺得Rainie給大家，他說：「所以這樣才好玩啊！其實整個Program是我的角度，就是希望能夠呈現很不同的，覺得可以給她一個完全不一樣的Look。」而Rainie就於社交網留言表示好期待，又大讚她：「原來身材這麼好！」、「好驚喜呀！」

Rainie激罕性感上陣。(楊丞琳吧官方微博圖片)

點擊下圖逐格睇Rainie拍攝呢個MV嘅花絮相，以及佢其他靚相：