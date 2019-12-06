【多功能老婆．劇透】黃浩然突然歸來　楊千嬅驚喜幸福延續

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楊千嬅同黃浩然可唔可以繼續落去？(劇照)

TVB台慶劇《多功能老婆》上回講到，浩田 (周柏豪飾) 把藍飛 (楊千嬅飾) 掛念丈夫的故事製成音樂片段，在網上瘋傳，在北京的劍雄 (黃浩然飾) 看見，心緒紊亂。風華 (陳煒飾) 官司纏身，更被上司Vicky威脅進行不道德交易……思蕾 (朱晨麗飾) 身在福中不知福，不斷試探宏立(洪永城飾) 的忠誠。劍雄終於約藍飛見面，卻遭成功 (于淼飾) 從中作梗，令藍飛撲空，她更獨自現身向藍飛買斷兩人的夫妻關係，過程竟被剛巧在場內的梅夫人 (梁舜燕飾)、楊嬋 (苗可秀飾)、宏立、維迅等目睹，梅夫人既訝異這世交之女的霸道，也欣賞藍飛的勇氣。成功返回酒店，向劍雄扮委屈。

上回講到朱晨麗試探洪永城。(劇照)

而最新劇情，藍飛終於如願以償，因為她半夜醒來，發現劍雄竟已回來，藍飛驚喜幸福延續！劍雄以成功合夥人的身份回到舊公司，向琦敖 (張國強飾) 施下馬威，盡掃被辭退之恥。為慶祝劍雄回來，思蕾等人舉行燒烤派對，浩田刻意澄清與藍飛關係，當眾稱嘉怡 (戴祖儀飾) 為女友，令嘉怡歡喜不已！藍飛看似幸福，其實內心忐忑不安。是夜，劍雄藉意調開藍飛乘機離去，藍飛出現阻截表白深情，劍雄堅持追逐未圓的夢，決絕離婚！藍飛窮追不捨，終不支暈倒，浩田及時出現摻扶……