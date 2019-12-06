鄧上文復出前後零變化　當日「大口喱」已變三子之母

Discovery頂級節目登陸「黃Viu煲劇平台」！由本地藝人劉浩榮主持的《A Taste of Hong Kong S2》，更成功遊說久未露面的36歲前港姐鄧上文（Shermon）出山，令人眼前一亮。

現年36歲的Shermon，於2005年參選香港小姐，並獲得「最上鏡小姐」後順行入行。2010年，她與澳洲籍初戀男友於泰國成婚，此後長居澳洲，生活低調。甚少現身幕前的鄧上文，原來早前驚喜現身《A Taste of Hong Kong S2》擔任客席主持，帶領印尼雅加達知名女星娜綺拉諾兒一家暢遊香港，除了觀賞街頭表演，又體驗正統粵劇，他們更將功夫和粵劇元素，融入在舞蹈動作之中，最後快閃尖沙咀鐘樓跳舞，揮灑青春的汗水。雖然已為三子之母，Shermon仍不負港姐之名，外形與參選港姐時幾乎一樣，喚起不少80後的回憶。

鄧上文（Shermon）驚喜現身，即使已成三子之母，但與往日分別不大。（Viu）

《A Taste of Hong Kong S2》旨在介紹香港的藝術、設計和服裝文化，其中星級造型師馬天佑聯同韓國美妝教主金珍妮佛（Jennifer Kim），為好友王灝兒（JW）進行大改造！JW為了力撐好Mayao，不僅「獻身」，更為節目獻聲，首度挑戰戶外錄音，最後一Take過成功完成，唱功震驚全場。此外，由著名食評家盧覓雪主持的《My Taste Of Hong Kong》同樣吸睛，該節目由雪雪親自邀請亞洲最備受期待的年輕廚師，創造出香港獨有的味道，啱晒為食一族收看。

而畢業於麻省理工學院、有「台灣最美外景主持」之稱的金鐘獎節目主持人謝怡芬（Janet Hsieh），出道以來拍攝了不少膾炙人口的旅遊節目，更連續13年主持《瘋台灣》系列，因此星運大開，成為了大膽敢玩的代名詞。《Fun Taiwan First Timer》由Janet充當導遊，帶領10組首次旅遊的遊客，用不同視角深度體驗台灣，自認台灣迷的觀眾，絕對不能錯過。