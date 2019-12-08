陳小春台灣開個唱遭挑釁　場外被人噴上侮辱字句已報警處理

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陳小春一家三口。(陳小春微博圖片)

現年52歲的陳小春宣布將會於明年中再做爸爸！小春昨晚於台北林口體育館舉行個唱，他的老婆應采兒以及仔仔Jasper都有現身撐場。他興奮地在台上向歌迷大派飛吻及鞠躬，並開心地表示：「我終於能夠在台北辦演唱會了。」

小春昨晚於台灣舉行個唱。(VCG)

當晚他唱到《我愛的人》時，就即場幫一對歌迷求婚。而唱《獨家記憶》前，他就突然宣布喜訊說：「恭喜剛剛那段情侶，你們也要恭喜我，我有第二個孩子了，只是我還不知道是男是女，今天剛好是三個月，謝謝我老婆。」全場歌迷歡呼，而在場的應采兒也一臉幸福地摸着肚子甜笑。另外，據台灣消息指小春舉行演唱會的場館上被人噴上侮辱他的字句，叫他滾出台灣，主辦單位已經報警處理，強調絕不容任何挑釁行為，表示除會積極調查閉路電視畫面，查明涉案人之外，也會加強個唱的保安措施。

小春宣布將於明年中再做老豆。(VCG)

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