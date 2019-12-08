雞扒妹直播展現豪放一面　坦言發生關係人數：50個是很低標準

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雞扒妹浸溫泉靚相。(雞排妹ili鄭家純 fb圖片)

台灣性感女神鄭家純（雞排妹）日前於她主持的直播節目《學姊受不了》中，與網紅志祺七七 (張志祺) 對談，兩人更分享了以前的荒唐歲月。雞排妹直言聽說志祺有段荒唐的青春歲月，對方坦言自己曾經年少輕狂：「剛來台北的時候，一個人無聊寂寞，曾經玩得比較開一點，瘋狂程度應該超乎大家想像！」他還覺得自己的瘋狂指數已算頂標。

雞排妹日前於她主持的直播節目《學姊受不了》中，與網紅志祺七七對談。(節目截圖)

於是雞排妹即追問對方說：「實際發生關係的人數，有到50人嗎？」志祺就顯得尷尬地表示：「沒有到50啦！」此時雞排妹就展現出豪放的一面，笑言：「50是我已經用一個很低標準了，你不用太擔心你自己了，社會比你想像中的亂很多，大家都玩得很開啦，大家都只是不講而已。」原本對於雞扒妹來說，跟50個人發生關係，竟然是一個很低的標準，實在令人咋舌。

雞扒妹展現出豪放的一面。(雞排妹ili鄭家純 fb圖片)

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