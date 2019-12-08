Angelababy竟P圖「參加」紅地氈登熱搜　網民：為娛圈提供新思路

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Angelababy工作十分忙碌。(Angelababy微博圖片)

現今是個P圖盛行的時代，明星、網紅亦紛紛愛上P圖，卞社交網上Post相之前例必P到靚一靚先。不過很多時P圖都是P靚自己個樣，沒想過就連明星出席活動行地氈，都竟然可以P圖。由雜誌《Madame Figaro》主辦的時尚活動，周六（7/12）於北京舉行，事後大會發布了一輯明星出席紅地氈的靚相，奇怪是，Angelababy明明沒有出席都可以P到如同出席了一樣，真是「P圖P出新境界」。而 「#angelababy P圖参加红毯#」的標籤更登了微博熱搜榜冠軍。

主辦方發布的Angelababy行紅地毯相。(MadameFigaro中文版微博圖片)

靚媽Angelababy原定會於昨日出席該活動，但因為工作撞期而未能現身，但在官方發布的相中，卻竟然見到Baby一身晚裝打扮站在Backdrop前影相。原來是Baby特地影了幾張她穿晚裝的靚相給大會，再由大會將Baby P圖P到她正在行紅地氈似的，Baby工作室留言表示：「由於行程衝突未能親臨盛典現場，BOSS Angelababy遠程『盛裝出席』聊表心意，風格先鋒，時代新生。」

Angelababy影給大會的靚相。(微博圖片)

然而一眾網民就不太認同這種P圖行為，紛紛留言批評，表示：「這『遠程出席』為娛樂圈明星提供了一條新思路，以後明星躺在家中，可以同時出席十幾個活動。」、「服了，拍戲也P，這也P」、「這種方式真的淋漓盡致的體現了科技。」、「這樣出席活動真是方便又快捷」。

秦嵐當晚都有出席。(MadameFigaro中文版微博圖片)

而主辦單位亦急急於微博出Post回應有關事件，表示：「由於盛典活動時間有變更，導致了行程的沖（衝）突。作為MadameFigaro的摯友，我們特別希望在“費加羅風尚盛典”的紅毯上留下Baby的倩影。所以以另一種形式，邀請Baby來到盛典現場。感謝Baby對於MadameFigaro的支持，請大家不要過度解讀啦。 ​」

主辦方回應。(MadameFigaro中文版微博圖片)

點擊下圖逐格睇Angelababy嘅靚相：