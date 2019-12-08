雍正篡改康熙傳位遺詔之謎終於解開　《步步驚心》最貼近史實！

《01最賞睇娛樂大獎》「最有話題新聞」包括我最喜愛男歌手、車廂偷食等統統上榜！立即投票贏取超過70萬元豐富獎品，包括終極大獎旗艦手機11 Pro Max，同埋01積分等。

相信無論有否看過劇集《雍正王朝》或《步步驚心》、金庸的《書劍恩仇錄》或梁羽生的《彈指驚雷》的小說的觀眾，都一定會聽過康熙傳於給雍正的秘聞。按照廣傳的野史記載，康熙帝在死前對十四子胤禵寵非常賞識並且寵愛有嘉，但在康熙死後，卻將皇位交由四子胤禛，而原因是胤禛在康熙帝的傳位遺詔上動了手腳，將原文的「傳位十四子」篡改為「傳位于四子」，更成為不少小說、劇集和電影作品的情節或橋段。

最有名的內地劇集《雍正王朝》就是這樣記載的。（YouTube截圖）

北京展出真跡 傳位真相大白

其實自從多部影視作品都將康熙帝駕崩後的傳位詔書寫成「皇四子胤禛，人品貴重，深肖朕躬，必能克承大統，着即傳位『于』皇四子胤禛，欽此」之後，有不少觀眾都對雍正篡改傳位遺詔的傳聞信以為真，雖然其後有不少歷史學家都有解釋當中的錯誤，尤以「于」字是簡體字的「於」來糾正現代人的謬誤，但有不少人仍相信影視作品的劇情，認為雍正是真的對過手腳。不過最近於北京舉辦的《中國檔案珍品展》終於都為各位解開迷思，將「康熙傳位遺詔」的真跡公開，詔書上清楚寫下「皇四子胤禛 人品貴重 深肖朕躬 必能克承大統 着繼朕登基即皇帝位」。換句話說，多部記載「傳位于四子」的影視作品的劇情並非史實，雍正的帝位來得名正言順。

《中國檔案珍品展》的康熙展品真跡：

+ 5 + 4 + 3

《步步驚心》跟得最貼近史實：