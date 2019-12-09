【多功能老婆．劇透】周柏豪被黃錦燊勸阻　決心不愛江山愛美人？

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TVB台慶劇《多功能老婆》上回講到：浩田為熟睡中的藍飛治理傷口，藍飛卻裝睡扮作不知。翌晨，風華（陳煒飾）和思蕾為藍飛悉心打扮赴維迅（袁文傑飾）飯局，浩田不是味兒。

席上，藍飛對維迅無心應對，看見浩田畫在手上膠布的翅膀，感覺溫暖。浩田代藍飛接啟佳放學後，在超市碰見藍飛和維迅，誤會二人發展神速，心中鬱悶。是夜，藍飛決定在離婚書上簽字，啟佳懂事擁着母親以示支持。颱風刮起，藍飛家窗口爆裂，浩田突然出現，為二人修窗遮風擋雨，藍飛感動。浩田勸藍飛勿為財困而選錯對象……

畫晒公仔咁，幾Sweet！（劇照）

TVB台慶劇《多功能老婆》第十二集劇透：雖然藍飛因為浩田幫自己修窗遮風擋雨為之感動，但另一邊廂，浩田嘅爸爸榮聲隆（黃錦燊飾）卻主動邀請呂嘉怡（戴祖儀飾）見面，並勸浩田（周柏豪飾）繼續醫科學業，目的希望浩田離開藍飛（楊千嬅飾）。不過父子二人卻因此大吵一場，浩田更決定從此自食其力！

另一方面，楊嬋（苗可秀飾）與藍飛亦有談起當年自己與聲隆感情，藍飛瞥見她手上的紋身，猜想當年二人愛得火熱。而君明（王梓軒飾）約維迅（袁文傑飾）等人商討京港塔計劃，偶爾看到藍飛的專業態度，決定讓她一試。

故事又講返浩田的自食其力，他為付房租賣錶賣車，卻被藍飛知道，勸他要為未來打算。楊嬋為取回送給聲隆的望遠鏡，跟他到藍飛家對面的寓所，忽爾回想舊日，忍不住聞歌起舞，卻不知正被藍飛等窺視……

你哋Buy周柏豪定黃錦燊？（劇照）