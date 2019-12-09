【最愛女主播】性感女神田中美奈實只排第二　弘中綾香靠可愛取勝

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

日前，Oricon公布「第16屆最愛女主播排行榜」，公布在11月15日至11月25日期間、總共向1000名年齡介乎10至59歲進行全國民意調查的結果，近日人氣高企的前日本TBS主播、33歲的田中美奈實排名第二。田中自從離開主播界之後投身影視界，今年先後演出日劇《雷朋的女兒》及《男朋友狂》，更獲片商垂青商議參演新版《失樂園》。除此之外，她下星期更會挑戰個人性感底線，推出大尺度個人寫真集《Sincerely yours...》，除了憑預售12萬本成為日本amazon的預售榜冠軍之外，就連寫真出版界亦認為此書能夠輕鬆突破20萬本銷量。人氣急升的田中由去年的第10名一躍榮登亞軍。不過她依然敗給上屆亞軍、曾主持《Music Station》的弘中綾香。

點擊欣賞吓田中美奈實魅力有幾高：

+ 16 + 15 + 14

弘中綾香大獲全勝

而冠軍的弘中綾香今年28歲，是去年的亞軍。雖然綾香的身形不及田中美奈實，身高亦只有156CM，不過她卻以全勝資態擊敗美奈實榮登榜首。Oricon將調查分為10-19、20-29、30-39、40-49以及50-59的組別，而弘中綾香是5組的冠軍。她在2013年畢業後加入朝日電視，隨即成為知名音樂節目《MUSIC STATION》的女主播。而由於長相與氣質酷似女子偶像團體AKB48成員之一的島崎遙香，而被稱為「朝日電視台Paruru」。根據受訪者的意見，他們認為弘中綾香以可愛取勝，又指她的主持風格有趣，除了受到男士垂青之外，連女性觀眾都為之羨慕，力壓性感女神田中美奈實，絕對是實至名歸。

弘中綾香真係好可愛：